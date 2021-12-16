Мишустин: уровень газификации в России превысил 72%

Уровень газификации в России превысил 72%, привел данные глава правительства России Михаил Мишустин

Далее он отметил, что в настоящее время крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов, а также упрощение процедур их размещения, ввода в эксплуатацию и, соответственно, регистрацию, чтобы люди и бизнес смогли быстрее получить доступ к такому источнику тепла и энергии. "Это имеет большое значение для обеспечения комфорта жизни граждан и бесперебойной работы предприятий", - сказал он в четверг на заседании кабмина.

Также премьер обратил внимание на то, что тема газификации затрагивает многих жителей РФ.