Голикова: сдержать распространение штамма "омикрон" в РФ невозможно

Омикрон-штамм коронавируса в России выявлен уже у 25 человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

"На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, <...> Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону", - сказала Голикова, представляя статистику по распространению штамма коронавируса "омикрон".

Далее она обратила внимание на то, что избежать распространения "омикрона" в России невозможно.