Эрдоган: МРОТ в Турции в новом году вырастет на 50%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня обнародовал новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране на 2022 год, который составит 4250 лир.

"Минимальный уровень зарплаты в стране на предстоящий год превышает действующий показатель на 50%. Мы стремимся к поддержке работников и работодателей, которые формируют основу экономики страны", - подчеркнул Эрдоган, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Правительство Турции в период пандемии проводило курс на поддержку населения и экономики, и эти шаги будут продолжены, - заверил турецкий лидер, отметив: также с 1 января 2022 года в Турции отменяется подоходный налог и сборы с минимальной зарплаты. Это направлено на защиту работодателей, нагрузка на которых снизится на 450 лир.

Также в ближайшие дни будут приняты решения, которые внесут вклад в обеспечение стабильности и экономический рост Турции, - добавил турецкий лидер.

Новая планка минимальной зарплаты в стране установлена по итогам переговоров министерства труда и социальной защиты с профсоюзами страны.

Напомним, в уходящем 2021 году МРОТ в Турции составлял 3 577,5 лиры без вычета налогов для бессемейного сотрудника и 2 825,9 лиры - с вычетом налога.​​​​​​​