Житель Северной Осетии погиб в ДТП

Смертельное ДТП произошло в Северной Осетии, открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Как установило следствие, 38-летний житель республики, будучи за рулем автомобиля Ford Focus, ехал со стороны Владикавказа в направлении Алагира.

В какой-то момент он грубо нарушил правила дорожного движения, пытаясь обогнать ехавшие впереди попутные машины, и совершил касательное столкновение с движущейся во встречном направлении "Лада Гранта" под управлением 45-летнего жителя Северной Осетии.

Затем он продолжил движение по "встречке" и столкнулся с Mazda, за рулем которой был 44-летний житель республики.

В результате последний от полученных телесных повреждений, скончался на месте аварии, а его пассажирка - 41-летняя жительница республики - с различными травмами была госпитализирована.