В Ингушетии заработал завод по халяльной переработке индюшатины

В Малгобекском районе Ингушетии заработал завод по переработке мяса индейки по стандартам халяль, который ввело в эксплуатацию ООО "Птицекомплекс "Южный", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Птицекомплекс открыл мясоперерабатывающий завод с объемом производства продукции от 20 до 40 т ежедневно – это тушки, филе грудки большое и малое, крыло целое, плечевая и локтевая части, бедро, филе бедра, фарш и многое другое", - цитирует собеседника "Интерфакс".

На предприятии также предусмотрено производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбаса), копчено-вареной продукции.

Индейки здесь выращиваются на естественных кормах без добавления ГМО, химических примесей, мясокостной и рыбной муки, а продукция предприятия соответствует стандартам международной марки "Халяль".

Пока птицу планируют реализовывать на крупных рынках в регионе, - добавили в пресс-службе.