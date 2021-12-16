В Чечне можно будет полетать на параплане

Совершить полет на параплане теперь можно и в Чечне на базах отдыха "Ведучи" и "Кезеной-Ам" с 25 по 26 декабря.

Полет на параплане будет осуществляться в тандеме с инструктором, сообщает туроператор "Visit Chechnya" на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм. Уточняется, что для полета специальной подготовки не требуется.

Кроме того, в сообщении говорится, что для полета используется современное, сертифицированное снаряжение и оборудование, специально разработанное для полетов вдвоем. Пилоты команды имеют стаж более 20 лет, активно участвуют в российских и международных соревнованиях.

Длительность полета зависит от погодных условий и составляет от 5 до 15 минут.