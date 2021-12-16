Штаб-квартиру "Яндекса" в Москве построит турецкая Enka

Генеральным подрядчиком строительства штаб-квартиры "Яндекса" в Гагаринском районе Москвы стала турецкая компания Enka, - сообщила сегодня пресс-служба компании-девелопера проекта MR Group.

"Строительством новой штаб-квартиры "Яндекса" займется Enka - компания мирового уровня, хорошо известная своими проектами, определяющими облик современной Москвы, таким как БЦ "Белая площадь", башня "На набережной" в Сити", - цитирует пресс-служба директора по девелопменту компании MR Group Александра Сурменева, передает ТАСС.

Известно, что в квалификационном этапе тендера по выбору генподрядчика на строительство новой штаб-квартиры "Яндекса" приняли участие 12 компаний. Строительство здания начнется уже в этом месяце, рассказали в MR Group.

Штаб-квартира "Яндекса" вырастет на месте гостиницы "Корстон", ее общая наземная площадь составит около 162 тыс кв м. Она будет представлять собой комплекс с тремя разновысотными "крыльями" высотой до 75 м, объединенными центральным атриумом с прозрачной кровлей.