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Голикова оценила идею лечить непривитых россиян от коронавируса по ДМС

Голикова оценила идею лечить непривитых россиян от коронавируса по ДМС

Российский вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала идею о лечении непривитых граждан от коронавирусом за счет добровольного медицинского страхования. Свое мнение она озвучила на пленарном заседании Госдумы.

"Ковид лечится в рамках государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - напомнила она.

"И я с осторожностью прошу вас еще раз к этому относиться", - цитирует Голикову "Интерфакс".

Вице-премьер напомнила, что течение болезни может быть тяжелым, когда человеку потребуется долгое пребывание, и это обойдется "очень-очень дорого", так что едва ли какое-либо страховое обеспечение сможет покрыть расходы на такую медицинскую помощь.

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