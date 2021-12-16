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Лукашенко вызывает доверие более 72% белорусов

Лукашенко вызывает доверие более 72% белорусов

Более 72% белорусов доверяют президенту республики Александру Лукашенко, говорят данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем".

Уточняется, что около 44% считают важным его стремление сохранить суверенитет страны.  

Также по данным исследователей, президенту полностью доверяют 45,9% опрошенных. Еще 26,4% сказали, что скорее доверяют ему, чем нет, передает БелТА.

Опрос был организован Институтом социологии Национальной академии наук Белоруссии совместно с Аналитическим центром EcooM.

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