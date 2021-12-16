Автобус с россиянами попал в ДТП в Шарм-эш-Шейхе

Автобус, в котором ехали российские туристы, попал в ДТП сегодня утром в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейх, об этом сообщает МИД РФ со ссылкой на посольство России в Египте.

"Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести", - отметили в дипмиссии.

В сообщении уточнили, что консульский отдел посольства РФ в Каире следит за ситуацией и оказывает соотечественникам всю необходимую помощь.