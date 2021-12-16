Конголезский студент завез "омикрон" в ростовский медицинский вуз

Ростовские медики выявили коронавирусный штамм "омикрон" у студента Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), прибывшего из Конго, - сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

"У иностранного студента 22 лет, прибывшего из Республики Конго для обучения в РостГМУ Минздрава России, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон". Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Пациент изолирован в индивидуальном боксе моноинфекционного госпиталя, определен круг его контактов, все они изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение. Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что омикрон-штамм коронавируса в России выявлен уже у 25 человек.