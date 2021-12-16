В Ставропольском крае восстановлена диспансеризация после перерыва из-за COVID-19

В Ставропольском крае к декабрю текущего года была восстановлена диспансеризация населения после долгого перерыва на пандемию коронавируса.

Уточняется, что в настоящее время многие ковид-койки перепрофилируют, возвращая старый статус.

Так, уже 300 тыс человек прошли полную диспансеризацию. Кроме того, была усилена работа по реабилитации больных: 20 тыс человек, переболевших коронавирусом, прошли углубленную программу восстановления в медучреждениях и санаториях. Здравницы региона разработали специальные программы реабилитации после COVID-19.