На Дону заработал комплекс "Безопасный город"

Власти Ростовской области ввели в постоянную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", - рассказал заместитель губернатора донского региона Вадим Артемов.

Платформа для инновации была создана в 2018 году, а с конца 2019 года она заработала во всех муниципалитетах в тестовом режиме. "Безопасный город" объединил в себе 43 автоматизированных системы различных ведомств, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Сейчас комплекс начитывает более 9 тыс датчиков и видеокамер, 142 автоматизированных рабочих места, а его первым сегментом стала "Система-112".

Власти области намерены заняться дальнейшей модернизацией платформы для повышения уровня безопасности в регионе.