Жительница узбекского города подарила свой магазин властям

В городе Каган (Бухарская область) женщина безвозмездно отдала хокимияту магазин, расположенный на главном автовокзале. Об этом сказано в решении хокима Хаета Давлатова, подписанном накануне.

В документе сказано, что женщина 6 декабря написала заявление о безвозмездной передаче своего магазина площадью 60 кв м хокимияту

Как сообщил "Газете.uz" пресс-секретарь городской администрации Мухаммадали Нарзиллоев, пока помещение пустует.

"В будущем это здание на основе договора аренды будет передано семье, нуждающейся в социальной защите, чтобы улучшить ее жилищные условия", - пояснил чиновник, добавив, что граждане впервые безвозмездно передают имущество хокимияту.

Напомним, 30 ноября хокимият Ташкента безвозмездно получил от столичной жительницы Mercedes-Benz S500 Hybrid. Тогда глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов сообщил, что женщина закон не нарушила, но в будущем эту сферу планируется все же урегулировать законодательно.