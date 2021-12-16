В столице Кубани унифицируют рекламные баннеры

Власти Краснодара начали масштабную работу по унификации вывесок и рекламных баннеров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты администраций внутригородских округов уже направляют предпринимателям варианты оформления рекламных конструкций, разработанных в департаменте архитектуры и градостроительства. Предложения по исполнению правил благоустройства получили 98 городских объектов, - передает "АиФ-Юг".

В первую очередь от визуального мусора очистят центр кубанской столицы и ее пилотные улицы, - добавили в пресс-службе.