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В столице Кубани унифицируют рекламные баннеры

Пресс-служба администрации Краснодара
Пресс-служба администрации Краснодара

Власти Краснодара начали масштабную работу по унификации вывесок и рекламных баннеров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.  

Специалисты администраций внутригородских округов уже направляют предпринимателям варианты оформления рекламных конструкций, разработанных в департаменте архитектуры и градостроительства. Предложения по исполнению правил благоустройства получили 98 городских объектов, - передает "АиФ-Юг". 

В первую очередь от визуального мусора очистят центр кубанской столицы и ее пилотные улицы, - добавили в пресс-службе.

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