Названы предварительные сроки одобрения вакцины "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале следующего года, заявил глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

"В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", - сказал он.

По его словам, сфера здоровья должна быть ограждена от политики, и страна происхождения вакцины не должна быть в приоритете.

Далее представитель ВОЗ добавил, что он разделяет оптимистический взгляд российского президента Владимира Путина относительно скорого включения вакцины в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL).