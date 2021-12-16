Шестерых граждан Узбекистана фиктивно поселил у себя житель Черкесска

Нарушение миграционного законодательства было выявлено накануне в Черкесске, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Участковый выяснил, что 44-летний житель столицы республики зарегистрировал в своей квартире шестерых граждан Узбекистана. В действительности же они жили по другому адресу.

В действиях мужчины могут усматриваться признаки преступления по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.