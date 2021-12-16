На окраине Черкесска нашли подпольный цех "левого" алкоголя

Карачаево-черкесские полицейские нашли на окраине Черкесска подпольный цех с партией суррогатного алкоголя и оборудованием для его производства, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нелегальное производство размещалось в помещении склада – правоохранители изъяли из него оборудование, 2,3 тыс бутылок готовой продукции различных наименований и около 4 тыс. литров спиртосодержащей жидкости в полимерных емкостях, - передает "Интерфакс".

Исследование показало, что контрафакт содержит токсичные микропримеси, нехарактерные для водки и спирта.

В организации незаконного производства подозревается 43-летний житель аула Бавуко Хабезского района КЧР, он находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело.