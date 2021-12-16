Путин и Байден могут провести переговоры до конца года

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что четких договоренностей пока нет.

"Возможен [разговор лидеров до конца года], но договоренностей нет", - сказал он.

Ранее глава американской администрации, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в беседе с журналистами в Белом доме, заявил, что рассчитывает на дальнейшие личные контакты с Путиным в обозримой перспективе.