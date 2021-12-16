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ЦБ Турции снизил учетную ставку на фоне падения лиры

ЦБ Турции снизил учетную ставку на фоне падения лиры

Центральный банк Турции снова снизил процентную ставку на фоне рекордной инфляции. Об этом сообщается на странице регулятора в Twitter.

Таким образом, уточняет Sputnik Турция, если ранее процентная ставка составляла 15%, то теперь она равняется 14%.

После оглашения этого решения курс доллара к лире вышел на очередной исторический максимум и составил 15,56 лиры за доллар.

Напомним, буквально несколько часов назад американская валюта впервые в истории превысила отметку в 15 лир за доллар.

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