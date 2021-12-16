ЦБ Турции снизил учетную ставку на фоне падения лиры

Центральный банк Турции снова снизил процентную ставку на фоне рекордной инфляции. Об этом сообщается на странице регулятора в Twitter.

Таким образом, уточняет Sputnik Турция, если ранее процентная ставка составляла 15%, то теперь она равняется 14%.

После оглашения этого решения курс доллара к лире вышел на очередной исторический максимум и составил 15,56 лиры за доллар.

Напомним, буквально несколько часов назад американская валюта впервые в истории превысила отметку в 15 лир за доллар.