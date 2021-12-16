ЦБ Турции снизил учетную ставку на фоне падения лиры
Центральный банк Турции снова снизил процентную ставку на фоне рекордной инфляции. Об этом сообщается на странице регулятора в Twitter.
Таким образом, уточняет Sputnik Турция, если ранее процентная ставка составляла 15%, то теперь она равняется 14%.
После оглашения этого решения курс доллара к лире вышел на очередной исторический максимум и составил 15,56 лиры за доллар.
Напомним, буквально несколько часов назад американская валюта впервые в истории превысила отметку в 15 лир за доллар.