Ставропольчанам не придется платить курортный сбор за отдых на побережье

В закон Ставрополья, регламентирующий уплату курортного сбора на территории региона, внесены изменения – их приняли депутаты Думы Ставропольского края.

Ранее плата не взималась только с постоянно проживающих в городах-курортах Ставропольского края, а с 1 января 2022 года от уплаты пошлины будут освобождены все жители региона, - передает "Интерфакс".

Напомним, взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года, эти средства направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года, за это время бюджет края получит порядка 1 млрд рублей.