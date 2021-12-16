В Чечне реконструируют республиканский центр инфекционных болезней

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова профинансирует реконструкцию Республиканского клинического центра инфекционных болезней, сообщил министра здравоохранения Чечни Идриса Байсултанов после визита в медучреждение.

В ходе визита был определен объем необходимых ремонтно-строительных работ для улучшения материально-технической базы медицинской организации. Также была определена сметная стоимость ремонтных работ, а также рассмотрены возможности расширения мощностей поликлиники и улучшения условий пребывания больных с инфекционными заболеваниями.

По результатам визита было дано распоряжение определить подробный план предстоящих ремонтно-строительных работ.