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В Чечне реконструируют республиканский центр инфекционных болезней

В Чечне реконструируют республиканский центр инфекционных болезней

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова профинансирует реконструкцию Республиканского клинического центра инфекционных болезней, сообщил министра здравоохранения Чечни Идриса Байсултанов после визита в  медучреждение.

В ходе визита был определен объем необходимых ремонтно-строительных работ для улучшения материально-технической базы медицинской организации. Также была определена сметная стоимость ремонтных работ, а также рассмотрены возможности расширения мощностей поликлиники и улучшения условий пребывания больных с инфекционными заболеваниями.

По результатам визита было дано распоряжение определить подробный план предстоящих ремонтно-строительных работ.

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