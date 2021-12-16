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Песков: "Северный поток-2" важен для всех европейских потребителей

Песков: &quot;Северный поток-2&quot; важен для всех европейских потребителей

Российский проект газопровода "Северный поток-2" важен для всех европейских потребителей, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского к санкциям против РФ.

Прежде всего он обратил внимание на то, что в реализации проекта заинтересованы и российская, и германская сторона.

"В целом этот проект, с нашей точки зрения - и мы убеждены, что так оно и есть - представляет большой интерес для всех европейских потребителей", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

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