Песков: "Северный поток-2" важен для всех европейских потребителей

Российский проект газопровода "Северный поток-2" важен для всех европейских потребителей, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского к санкциям против РФ.

Прежде всего он обратил внимание на то, что в реализации проекта заинтересованы и российская, и германская сторона.

"В целом этот проект, с нашей точки зрения - и мы убеждены, что так оно и есть - представляет большой интерес для всех европейских потребителей", - цитирует представителя Кремля ТАСС.