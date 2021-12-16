В канун Нового года донские власти ослабят ковидные ограничения

Губернатор Ростовской области внес изменения Василий Голубев в постановление №272, сняв часть действующих из-за пандемии коронавируса ограничений, - сообщили в правительстве региона,

Согласно документу, начиная с понедельника, 20 декабря, в 27 муниципалитетах отменяется ограничение на оказание плановой медпомощи, также частично снимается запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия – их можно будет проводить с 6:00 до 21:00 при наполовину заполненных залах. На предприятиях общественного питания разрешено возобновить работу танцевальных площадок, - отметили власти региона, передает "АиФ-Ростов".

Особые требования будут предъявляться к аэропорту Платов: работники его общепита должны вакцинироваться или предъявить справку о перенесенной болезни, а посетители воздушной гавани старше 18 лет должны будут показать один из трех документов - сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или действующий ПЦР-тест.