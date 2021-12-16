В Краснодарском крае проверят сообщения об избиении ребенка в школе

Прокуратура Краснодарского края проверяет информацию об избитом одноклассником школьнике, который якобы получил перелом позвоночника.

Сообщается, что в школе №11 кубанского хутора Маевский один из учеников из-за потерянной ручки избил "попавшего под подозрение" одноклассника, учитель и другие одноклассники оттащили агрессивного подростка.

Далее отмечается, что после инцидента на уроке физкультуры ребенку стало плохо, его госпитализировали и диагностировали перелом позвоночника и другие телесные повреждения.

"Проводим проверку. Мы дадим оценку и организации учебного процесса в школе, и работе сотрудников учебного заведения по предотвращению конфликтов между учениками", - приводит слова старшего помощника прокурора Краснодарского края Антона Лопатина РИА Новости.

Он также сообщил о том, что касается перелома, "пока, со слов эксперта, перелом застарелый, сросшийся. Но письменного заключения пока нет. Когда оно будет, сообщим".