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Трактор подорвался на противотанковой мине в Агдамском районе

Трактор подорвался на противотанковой мине в Агдамском районе

Противотанковая мина взорвалась сегодня под трактором в Агдамском районе, об этом рассказали в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что ЧП случилось примерно в 13:00. Трактор, управляемый жителем Огузского района - сотрудником компании, занимающейся дорожно-строительными работами вокруг реки Хачинчай в освобожденном селе Баш Гарвенд, подорвался на противотанковой мине.

"К счастью, никто не пострадал. По факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование", - уточнили в ведомстве.

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