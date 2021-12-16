Ереван оценил, во сколько обойдется восстановление железной дороги Ерасх - Горадиз

На восстановление железной дороги Ерасх - Горадиз (Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз) может уйти более $1млрд, сообщил на брифинге после заседания правительства глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.

Он указал, что речь пока идет об "очень приблизительных" оценках: пока даже не ясно, будет ли железная дорога вводиться в эксплуатацию постепенно, по ходу восстановления, или уже когда она будет готова на всем протяжении.

По словам министра, курировать вопрос восстановления дороги будет министерство территориального управления и инфраструктур, передает Sputnik Армения.

По оценкам Мининфраструктур, для формирования стыка от Ерасха в Нахчыван надо проложить только несколько сотен метров рельсов. В каком состоянии пути в Нахчыванской автономной республике, пока не известно. В Сюникской области от железной дороги остались только насыпь и тоннели, пути полностью уничтожены - так же, как и на освобожденных территориях Азербайджана, вплоть до Горадиза.

Соответственно, для Мегринского участка, по приблизительным прикидкам, понадобится до $200 млн, для деоккупированных земель Азербайджана - около $1 млрд.

Керобян добавил, что строительство может продлиться на протяжении нескольких лет.