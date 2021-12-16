Крым предупредили о снеге и ветре до 25 м/с

Синоптики предупредили о сильных дождях и снегопадах с количеством осадков до 40 мм, а также усилении ветра до 25 м/с в пятницу и в ночь на субботу в Крыму, информирует ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 17 декабря и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия", - предупреждают синоптики.

"Дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, ночью 18 декабря - порывы до 25 м/с", - говорится в прогнозе.

В связи с этим сотрудники экстренного ведомства просят воздержаться от выхода в море, горы и на набережные.