Дагестанские "правозащитники" обкрадывали федеральный бюджет

В Дагестане пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, нотариусы и жители Дагестана – всего более 14 человек, - сообщила прокурор главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

В 2009-2020 годах члены ОПГ фальсифицировали процессуальные документы по уголовным делам, которые дают право на реабилитацию и свидетельствуют о якобы причиненном реабилитированным материальном ущербе, после чего от имени реабилитированных обращались в суды с исками о взыскании денег и судебных расходов. В результате из федерального бюджета они похитили более 33 млн рублей, - выяснило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

Двум участникам ОПГ уже предъявлено обвинение в мошенничестве, а также иски о взыскании похищенных средств для возмещения ущерба. Расследование в отношении остальных участников банды продолжается.