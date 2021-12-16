Фильм "Акын" включен в программу Берлинского кинофестиваля

Фильм "Акын" режиссера Дарежана Омирбаева вошел в программу Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года. Сценарий фильма написан по мотивам рассказа немецкого писателя Германа Гессе "Авторский вечер".

Кинолента "Акын" поднимает вопрос о роли искусства в обществе современных технологий и массового потребления, а также повествует о переживаниях поэта в мире, где поэзия мало кого волнует.

"Размышляя о трагичной судьбе поэта-мятежника XIX века, Махамбета Утемисова, он испытывает глубокое потрясение, понимая, насколько трудной и хрупкой всегда была жизнь поэта", – говорится в релизе "Казахфильма".Главную роль в картине исполнил группы "Жігіттер" Ердос Канаев.