Астраханские спасатели вызволяют унесенный рекой паром

В Астраханской области во время работы паромной переправы оборвался трос, удерживающий паром, и вышел из строя буксир, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в селе Трудфронт в Икрянинском районе области. Четыре машины с людьми унесло в реку Бахтемир, сейчас спасатели выясняют точное количество людей во время произошедшего, - передает "АиФ-Астрахань".

Во время дрейфа паром и баркас снесло на полкилометра вниз по течению, после чего их прибило к берегу. Спасатели во взаимодействии с МСКЦ, Морспасслужбой, а также администрацией МО "Икрянинский район" пытаются восстановить переправу, - добавили в МЧС региона.