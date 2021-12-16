Оверчук рассказал, что получит Азербайджан от статуса наблюдателя в ЕАЭС

Получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ЕАЭС было бы выгодно для республики, заявил заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук в кулуарах конференции "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов", которая проходит сегодня в Баку.

По его словам, этот статус позволяет стране быть более осведомленной о происходящем, а на сегодня порядка 30-40% жителей Азербайджана не знают, что такое ЕАЭС.

Поэтому, считает Оверчук, надо увеличивать уровень осведомленности, один из способов для этого - стать наблюдателем.

"В рамках этого статуса страна-наблюдатель может участвовать в деятельности рабочих органов, получать всю документацию, видеть, как работает организация изнутри. Она имеет право иметь своих представителей при этой организации. Когда больше знаешь, можешь получать больше выгоды от сотрудничества. Поэтому это выгодно и для Азербайджана", - указал российский вице-премьер.

Напомним, предоставить Азербайджану статус наблюдателя в ЕАЭС ранее предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.