Краснодар ждет снегопад

Согласно прогнозам синоптиков, скоро в Краснодарский край придет похолодание.

Сообщается, что погода начнет портиться уже 17 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре Краснодара.

Днем температура воздуха будет девять градусов тепла, ночью столбики термометров понизятся до двух градусов. Возможны дожди. "В субботу, 18 декабря, похолодает еще, а ночью до минус одного градуса", - говорится в прогнозе. Кроме того, отмечается, что с 21 декабря в Краевой столице пройдет снег.

Также отмечается, что начиная с 22 декабря в регионе начнутся сильные снегопады. Днем минус два градуса, а ночью – до минус семи градусов.