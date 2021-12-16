Мощную майнинговую ферму нашли на стройке в Каспийске

Крупную ферму по производству криптовалюты обнаружили полицейские в Каспийске, сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Ее организаторы незаконно подключились к электрическим сетям, а оборудование укрыли в бытовке.

В управлении отметили, что Дагестан занимает первое место на Северном Кавказе по числу ферм для майнинга. Мошенники получают гигантскую прибыль, государство же несет ущерб на десятки миллионов рублей из-за воровства электроэнергии. С начала года в республике было обнаружено 18 майнинговых станций в горах и на берегу Каспия.