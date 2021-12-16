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Аэропорт Сочи стал ближе

Аэропорт Сочи стал ближе

Аэропорт Сочи с сегодняшнего дня стал ближе для жителей и гостей курортного Сочи: из центра города до него стали ходить скоростные электропоезда "Ласточка".

Перед новогодними праздниками РЖД запустили новые рейсы – центр Сочи с воздушной гаванью города-курорта соединили девять рейсов электропоездов, которые менее чем за час доставят пассажиров к месту назначения, - передает портал Юга.ру.

В пути "Ласточки" находятся от 39 до 53 минут, расписание их движения можно посмотреть здесь.

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