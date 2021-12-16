Чавушоглу: Турция выступает за мир на Южном Кавказе

Турция выступает за мир, стабильность и экономическое развитие на Южном Кавказе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу журналистам

По его словам, Турция и Азербайджан после 44-дневной войны в Карабахе выступали с позитивными сигналами в адрес Армении. "Особую значимость представляют призывы Баку к заключению всеобъемлющего мирного соглашения с Ереваном. Эти сигналы также демонстрируют подходы Турции и Азербайджана к данному вопросу", - сказал он по итогам визита в ОАЭ.

Далее глава МИД России акцентировал внимание на том, что турецкая сторона выступает за мир, стабильность и экономическое развитие на Южном Кавказе.