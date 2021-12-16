Полтонны опасного мяса обезвредили в Кахети

Более 500 кг мяса неизвестного происхождения изъяли специалисты в Кахети (Восточная Грузия), такое сообщение распространило Национальное агентство продовольствия Грузии.

Проверка проходила в Телави и Сигнахи. По ее итогам было обнаружено 515 кг мяса сомнительного качества.

В общей сложности специалисты проверили 35 объектов, на 14 из них были обнаружены критические несоответствия, за которые предприниматели были оштрафованы, их деятельность приостановлена.

Еще четыре бизнесмена заплатят штрафы за отсутствие регистрации в реестре хозяйственной деятельности и продажу просроченного мяса.