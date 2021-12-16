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За сутки прирост новых больных коронавирусом в России составил 28,5 тыс случаев

За сутки прирост новых больных коронавирусом в России составил 28,5 тыс случаев

В России за минувшие сутки выявлено 28 486 новых заболевших коронавирусной инфекцией, - следует из данных оперативного штаба.

Лидерство по числу новых заболевших продолжают сохранять Москва - 3 322 новых случая COVID-19, Санкт-Петербург - 1 992 заболевших, и Московская область - 1 262 инфицированных пациента, - передает "Интерфакс".

Еще 708 новых случаев заболевания зафиксировано в Краснодарском крае, 655 - в Ростовской области, 532 - в Воронежской области, 458 новых диагнозов в Ставропольском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 300 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 133 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 85, в Санкт-Петербурге - 61 и в Подмосковье - 57.

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