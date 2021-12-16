СМИ: "трезвый водитель" устроил аварию в Алматы

Автомашина врезалась ночью в столб при сомнительных обстоятельствах в Алматы. Об этом сообщают казахские СМИ.

Владелец автомобиля рассказал полицейским, что употреблял алкоголь с коллегами на работе, после чего они вызвали для него "трезвого водителя". Когда пришла пора ехать домой, автовладелец сел на заднее сиденье и уснул, передает Sputnik Казахстан.

Subaru двигался по проспекту Рыскулова на запад. Скорее всего, водитель попытался развернуться, но не справился с управлением, так что машину занесло и отбросило в сторону, она залетела на бордюр и на полном ходу ударилась о металлический столб уличного освещения.

В результате аварии пострадали оба пассажира, с многочисленными травмами их госпитализировали в ближайшую больницу, причем одного - в реанимацию.

По словам хозяина машины, он не имеет никакого представления о том, кто находился за рулем его автомобиля.

Правоохранителям предстоит узнать, куда пропал "трезвый водитель" и не является ли он плодом воображения автовладельца.