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СМИ: "трезвый водитель" устроил аварию в Алматы

СМИ: &quot;трезвый водитель&quot; устроил аварию в Алматы

Автомашина врезалась ночью в столб при сомнительных обстоятельствах в Алматы. Об этом сообщают казахские СМИ.

Владелец автомобиля рассказал полицейским, что употреблял алкоголь с коллегами на работе, после чего они вызвали для него "трезвого водителя". Когда пришла пора ехать домой, автовладелец сел на заднее сиденье и уснул, передает Sputnik Казахстан.

Subaru двигался по проспекту Рыскулова на запад. Скорее всего, водитель попытался развернуться, но не справился с управлением, так что машину занесло и отбросило в сторону, она залетела на бордюр и на полном ходу ударилась о металлический столб уличного освещения.

В результате аварии пострадали оба пассажира, с многочисленными травмами их госпитализировали в ближайшую больницу, причем одного - в реанимацию.

По словам хозяина машины, он не имеет никакого представления о том, кто находился за рулем его автомобиля.

Правоохранителям предстоит узнать, куда пропал "трезвый водитель" и не является ли он плодом воображения автовладельца.

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