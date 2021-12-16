Нетрезвый водитель протаранил автобус в Ставрополе

Водитель автомобиля "Фольксваген Поло" в Ставрополе не справился с управлением, вылетел на "встречку" и врезался в автобус. Об этом проинформировали в краевом УГИБДД ГУ МВД России.

В результате ДТП амбулаторное лечение назначено пожилой пассажирке автобуса, другие участники аварии не пострадали.

За рулем иномарки был житель Грачевского округа, в момент ДТП он был пьян. В отношении него составлен административный материал. Теперь водителю грозит лишение водительских прав и штраф. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.