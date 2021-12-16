Жителей Беларуси будут прививать и "КовиВаком"

Власти Беларуси разрешили ввоз и применение российской антикоронавирусной вакцины "КовиВак", - сообщили в Минздраве страны.

"Министерством здравоохранения Республики Беларусь… выдано разрешение на ввоз и применение вакцины "КовиВак" против COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает РИА Новости.

Вакцина, произведенная российским Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН, предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний.

Все документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу и полностью соответствуют всем требованиям законодательства Республики Беларусь, - подчеркивается в сообщении.

Вакцина 6 декабря уже поступила на аптечный склад, 13-15 декабря более 300 тыс ее доз уже отправлены во все области Беларуси.