Правительства России и Азербайджана обсудили возрождение Карабаха

Компании из России предложили Азербайджану 13 пакетов предложений для участия в восстановительных работах в Карабахе. Об этом заявил заместитель премьер-министра АР Шахин Мустафаев в ходе выступления на конференции "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов" в Баку.

По его словам, ПАО "КАМАЗ" уже показало яркий пример реализации российского проекта в Карабахе.

"Ведутся работы по восстановлению Карабаха, созданию инфраструктуры на основе "зеленых" технологий. Работы затягиваются из-за большого количества мин. Идет активный процесс разминирования. Точность карт, переданных Арменией, составляет менее 20%", - пояснил вице-премьер.

Мустафаев уточнил, что Южный Кавказ, как и другие регионы, пережил ряд проблем, таких как вооруженный конфликт, пандемия коронавируса и энергокризис, однако сегодня ситуация изменилась.

"Сотрудничество с Россией у нас развивается по всем направлениям, мы развивали взаимодействие даже в условиях пандемии. Сегодня у нас семь дорожных карт сотрудничества. По всем дорожным картам идет успешное сотрудничество, и мы добиваемся поставленных целей. В прошлом году товарооборот незначительно сократился, и надеюсь, что в следующем году мы достигнем допандемийных показателей. Ожидаем, что темпы роста еще больше увеличатся", - отметил вице-премьер. Мустафаев добавил, что просматриваются хорошие перспективы для активизации взаимных инвестиций, инвестиции РФ в Азербайджан составили $6 млрд, в том числе $4,5 млрд прямых инвестиций. По его словам, в данный момент реализуется ряд инвестиционных проектов, открываются и новые возможности.

В свою очередь, заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук подчеркнул, что ведется активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Кроме того, он рассказал о потенциале интеграционных процессов на евразийском пространстве, то есть, с точки зрения международных отношений, в макрорегионе. "Сейчас нужно развиваться и делать все возможное для укрепления межрегиональных отношений. Укрепление отношений по формуле отдельных стран привело к идее разноуровневой интеграции", - отметил вице-премьер.

Чиновник уточнил, что в рамках ЕАЭС развивается экономическая интеграция, регион становится макрорегионом, формируется единая кооперация производства и доставки товаров, создается единое пространство трудящихся и перевозки товаров. "Мы в своих внутренних границах фактически отказались от всех видов контроля, кроме пограничного", - подчеркнул заместитель председателя правительства.

Кроме того, Оверчук заявил, что в новых экономических реалиях у Азербайджана могут появиться совершенно новые возможности, чтобы связать рынки Азии и Европы.

"Мы тут можем работать вместе и достичь совместного успеха… Российский бизнес заинтересован работать в Азербайджане, и есть хорошие перспективы развития и создания железных дорог, развития возобновляемых источников энергии, высокотехнологичных предприятий, логистики. Сейчас перед нами открылись новые возможности связать Север-Юг и Запад - Восток. Тут весь регион ЕАЭС может выиграть", - обратил внимание чиновник.

Как ранее отмечал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, у Азербайджана есть вполне определенные запросы к участию российских компаний в проектах Карабахского возрождения.

"Сейчас проекты возрождения освобожденных территорий находятся на стадии строительства электросетей, коммунальных сетей, восстановления начальной инфраструктуры поселков и городов. Здесь нужны, прежде всего, девелоперские компании, которые занимаются комплексной застройкой, от создания архитектурных проектов до их реализации на уровне и сетей, и жилых и промышленных объектов. Если дорожное строительство, скорее всего, будет обеспечиваться за счет турецких и азербайджанских компаний, то в плане строительства электросетей хорошие перспективы как раз у россиян и за счет качественного производства трансформаторов, и за счет практики быстрой прокладки сетей", - рассказывал Александр Караваев.

"Весьма перспективной представляется сфера сельскохозяйственного, строительного и дорожного машиностроения. Дело в том, что объем дорожного строительства на освобожденных землях Азербайджана – это тысячи километров дорог, а значит, есть необходимость в очень большом парке строительной техники. Речь и об автомобильных дорогах республиканского и районного значения, и о железных дорогах. Определенно потребуется техника для модернизации и прокладки железнодорожных путей, включая строительство мостов и тоннелей. Важно, что только часть такой техники будет закупаться, а другую часть будут собирать в Азербайджане на основе имеющегося опыта ", - обращал внимание Александр Караваев.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана Вусал Гасымлы, говоря о работе в Азербайджане свыше 1000 российских компаний, включая такие проекты, как сотрудничество Гянджинского автомобильного завода с "КамАЗом", Азермаша и ГАЗа, строительство завода изоляционных материалов "Пеноплекс" и Центра технического обслуживания и ремонта вертолетов "Ми", указывал на значительные перспективы вхождения российского бизнеса в проекты Карабахского возрождения.

"Освобожденные территории Азербайджана создали новые реалии и перспективы сотрудничества, причем есть возможности для активного участия российских компаний. Существует потенциал для углубления двустороннего экономического сотрудничества в промышленных зонах Азербайджана, а также в свободной экономической зоне Алят", - подчеркивал Вусал Гасымлы.