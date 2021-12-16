Аксенов назначил нового главу Минкультуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра культуры региона. Ею стала Татьяна Манежина.

"Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым – министра культуры Республики Крым", - говорится в указе, который опубликован на сайте крымского правительства.

Уточняется, что новый министр с момента формирования первого состава правительства Крыма занимала должность заместителя министра, а в 2017 году назначена первым замминистра культуры республики.