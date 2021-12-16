Главная » Новости

Аксенов назначил нового главу Минкультуры Крыма

Аксенов назначил нового главу Минкультуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра культуры региона. Ею стала Татьяна Манежина.

"Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым – министра культуры Республики Крым", - говорится в указе, который опубликован на сайте крымского правительства.

Уточняется, что новый министр с момента формирования первого состава правительства Крыма занимала должность заместителя министра, а в 2017 году назначена первым замминистра культуры республики.

1225 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!