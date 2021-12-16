Пашинян распорядился построить дорогу в Азербайджан

Армения должна начать строительство своего участка железной дороги Ерасх - Горадиз, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Он рассказал, что в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе была подтверждена договоренность о строительстве железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз, достигнутая в рамках работы трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и России и зафиксированная 26 ноября в Сочи на встрече, прошедшей при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

Премьер-министр уточнил, что железная дорога будет действовать по "международно признанным таможенным и пограничным правилам на взаимной основе". В результате ее запуска у Армении будет связь с Россией и Ираном, у Азербайджана - с Нахчываном.

Пашинян обратил внимание на то, что если Ереван и Анкара благодаря эффективному диалогу откроют границы, то этот транспортный проект значительно расширится. "То есть, железная дорога, о которой мы говорим, существует от Ерасха до Гюмри, существует также из Гюмри до Карса. Я говорю об этом, потому что мы должны начать строительство железной дороги", - цитирует главу правительства ТАСС.