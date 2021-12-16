Boeing 777 перевернул спецавтомобиль в "Шереметьево" - источник

Авиалайнер Boeing 777, готовившийся к вылету в Канкун (Мексика), при рулении на взлетно-посадочной полосе (ВПП) задел спецавтомобиль, выполнявший противообледенительную обработку, - сообщил информированный источник.

"В столичном аэропорту "Шереметьево" Boeing 777 "Москва-Канкун" на ВПП при рулении задел противообледенительный автомобиль, опрокинув его на бок, пострадал водитель", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В самолете никто не пострадал, однако лайнер пришлось заменить.

Какая авиакомпания выполняла рейс, в сообщении не указано.