Россияне не смогли выбрать лучшего политика 2021 года

Согласно опросу, проведенному Фондом "Общественное мнение", россияне не смогли выбрать главного политика уходящего года.

Так, затруднились ответить на вопрос о том, кого из политиков можно назвать "человеком года" 37% опрошенных, а 18% заявили, что таких политиков сейчас нет.

Далее, 21% респондентов назвали человеком года президента России Владимира Путина, 7% премьер-министра РФ Михаила Мишустина. На третьей позиции – глава МИД РФ Сергей Лавров (6%).

В опросе участвовали 1500 респондентов 53 субъектов России.