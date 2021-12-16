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Россияне не смогли выбрать лучшего политика 2021 года

Россияне не смогли выбрать лучшего политика 2021 года

Согласно опросу, проведенному Фондом "Общественное мнение", россияне не смогли выбрать главного политика уходящего года.

Так, затруднились ответить на вопрос о том, кого из политиков можно назвать "человеком года" 37% опрошенных, а 18% заявили, что таких политиков сейчас нет.

Далее, 21% респондентов назвали человеком года президента России Владимира Путина, 7% премьер-министра РФ Михаила Мишустина. На третьей позиции – глава МИД РФ Сергей Лавров (6%).

В опросе участвовали 1500 респондентов 53 субъектов России.

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