Макрон, обнимая Пашиняна: мы никогда не бросим армян (ВИДЕО)

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик, на котором он приветствует премьер-министра Армении, обнимая его.

"Мы никогда не бросим армян. Мы всегда будем искать решения для прочного мира", - говорится в твите.

Глава государства также призвал, чтобы "период праздников стал периодом достижения гуманизма, умиротворения".

Напомним, накануне вечером по инициативе Макрона и при его участии прошла неофициальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.