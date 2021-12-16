Власти Турции готовы открыть чартеры между Стамбулом и Ереваном

Минтранс Турции начал рассмотрение заявок турецких и армянских авиакомпаний на авиарейсы Стамбул - Ереван - Стамбул, решение может быть принято в ближайшие дни, - заявил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Заявки авиакомпаний рассматриваются в Минтрансе и Главном управлении гражданской авиации Турции. Отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту", - сказал Чавушоглу, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Напомним, ранее Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.