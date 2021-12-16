Коронавирус за сутки был выявлен 3 123 раза в Грузии

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии за минувшие 24 часа вырос на 3 123, сообщает сайт StopCov. Всего с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 901 202 случая заражения. За сутки болезнь унесла жизни 39 человек.

Также отмечается, что за минувшие 24 часа вылечились 4 215 человек, с начала пандемии – 849 090. Скончались 12 918.

За сутки сделано 48 898 тестов, в том числе 31 214 на антиген и 17 684 ПЦР-теста, передает Sputnik Грузия.