Турецкая лира поставила новый антирекорд

Турецкая лира сегодня в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись до 15,21 лиры за $1, - свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

Торги лира начала с курса 14,85 за $1, который в течение утра начал резко падать. Потеря стоимости составила 2,7%. Лира также падает по отношению и к остальным валютам, а с начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы - в январе за $1 давали порядка 7,3 лиры, - передает ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне этого сегодня отстранил от должностей двух заместителей министра финансов, соответствующий указ был опубликован минувшей ночью в официальном правительственном вестнике Resmî Gazete.

Вместо Шакира Эрджана Гюля и Мехмета Хамди Йылдырыма назначены Махмут Гюркан и Юнус Элиташ.

Напомним, 2 декабря по распоряжению Эрдогана своего поста лишился министр финансов и казначейства Лютфи Эльван, место которого занял один из его замов - Нуреддин Небати.